Тост: «Торо Россо» будет более чем счастлив сохранить Квята и Сайнса на 2018-й
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост хотел бы сохранить на сезон-2018 Даниила Квята и Карлоса
Сайнса-младшего в качестве пилотов.
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«Это решение примет “Ред Булл”. Мы должны подождать. Но если Сайнс и Квят останутся с нами, это будет фантастикой. В чемпионате не так много команд, которые сильно превосходят нас. Пилот всё ещё молод, и мы их развиваем. Одному 22 года, другому 23. Посмотрим, что решит “Ред Булл”, но если они останутся, то вся команда будет более чем счастлива», — приводит слова Тоста Motorsport.
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