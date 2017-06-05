Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29985478/
5 июня 2017, 18:35 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Тост: «Торо Россо» будет более чем счастлив сохранить Квята и Сайнса на 2018-й

Руководитель «Торо Россо» Франц Тост хотел бы сохранить на сезон-2018 Даниила Квята и Карлоса Сайнса-младшего в качестве пилотов.

Руководитель <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Франц Тост хотел бы сохранить на сезон-2018 Даниила <span class=error>Квята</span> и <span class=error>Карлоса</span> <nobr>Сайнса-младшего</nobr> в качестве пилотов. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Это решение примет “Ред Булл”. Мы должны подождать. Но если Сайнс и Квят останутся с нами, это будет фантастикой. В чемпионате не так много команд, которые сильно превосходят нас. Пилот всё ещё молод, и мы их развиваем. Одному 22 года, другому 23. Посмотрим, что решит “Ред Булл”, но если они останутся, то вся команда будет более чем счастлива», — приводит слова Тоста Motorsport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото