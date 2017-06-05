Дженсон Баттон открыл крафтовую пивоварню
Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон стал одним из основателей крафтовой пивоварни Blue Coast Brew.
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«Рад объявить, что я — один из основателей Blue Coast Brew, которая произведёт революцию крафтового пива на юге Франции. В какое захватывающее время мы живём!» — написал Баттон в своём «инстаграме».
Баттон перестал быть боевым пилотом в Ф-1 по окончании прошлого сезона. В нынешнем году он выступил на
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