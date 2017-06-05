Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29985300/
5 июня 2017, 18:27 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Дженсон Баттон открыл крафтовую пивоварню

Чемпион Формулы-1 2009 года Дженсон Баттон стал одним из основателей крафтовой пивоварни Blue Coast Brew.

Чемпион Формулы-1 2009 года <span class=error>Дженсон</span> <span class=error>Баттон</span> стал одним из основателей <span class=error>крафтовой</span> пивоварни <span class=error>Blue</span> Coast <span class=error>Brew</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Рад объявить, что я — один из основателей Blue Coast Brew, которая произведёт революцию крафтового пива на юге Франции. В какое захватывающее время мы живём!» — написал Баттон в своём «инстаграме».

Баттон перестал быть боевым пилотом в Ф-1 по окончании прошлого сезона. В нынешнем году он выступил на Гран-при Монако и планирует провести гонку «1000 км Сузуки» в рамках японской гоночной серии Super GT.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото