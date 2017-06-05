«Ред Булл» провёл «тайную» встречу с Liberty Media

В январе этого года Liberty Media приобрела коммерческие права на Формулу-1. По данный газеты Bild, Мэлоун и Марко встретились на прошлой неделе, чтобы обсудить технический регламент на 2021 год. Ранее Марко грозил уходом «Ред Булл» из Формулы-1 в том случае, если в моторном регламенте не будут произведены определённые перемены. Требования просты — сделать моторы более дешёвыми и более простыми, чтобы в Ф-1 в 2021 году мог появиться независимый поставщик двигателей.