Экклстоун: Для меня было очевидно, что Райкконен не станет победителем в Монако

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«У «Феррари» теперь лучший автомобиль, и они производят сильное впечатление. Но они должны быть осторожными с «Мерседесами», — приводит слова Экклстоуна Blick.