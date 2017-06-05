Экклстоун: Для меня было очевидно, что Райкконен не станет победителем в Монако
Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что у «Феррари» очень высокие шансы на победу в чемпионате 2017 года.
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«У «Феррари» теперь лучший автомобиль, и они производят сильное впечатление. Но они должны быть осторожными с «Мерседесами», — приводит слова Экклстоуна Blick.
Также британец прокомментировал эпизод гонки в Монако, когда пилот «Феррари» Себастьян Феттель обошёл своего напарника Кими Райкконена за счёт более позднего
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