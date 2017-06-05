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5 июня 2017, 15:10 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Экклстоун: Для меня было очевидно, что Райкконен не станет победителем в Монако

Бывший босс Формулы-1 Берни Экклстоун считает, что у «Феррари» очень высокие шансы на победу в чемпионате 2017 года.

Бывший босс Формулы-1 <span class=error>Берни</span> Экклстоун считает что у <span class=error>Феррари</span> очень высокие шансы на победу в чемпионате 2017 года. Увеличить
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«У «Феррари» теперь лучший автомобиль, и они производят сильное впечатление. Но они должны быть осторожными с «Мерседесами», — приводит слова Экклстоуна Blick.

Также британец прокомментировал эпизод гонки в Монако, когда пилот «Феррари» Себастьян Феттель обошёл своего напарника Кими Райкконена за счёт более позднего пит-стопа. Многие предположили, что «Скудерия» применила командную тактику. «Когда Райкконен возглавил гонку, держа позади Феттеля, я сразу же сказал своим гостям: две “Феррари” не финишируют в таком порядке. Это было очевидно», — отметил британец.
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