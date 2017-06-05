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https://sport.mail.ru/news/formula1/29982351/
5 июня 2017, 14:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Кубица проведёт тесты с «Рено» в Валенсии за рулём болида 2012 года

Команда «Рено» запланировала тесты в Валенсии с автомобилем 2012 года («Лотус» E20), в которых будет принимать участие Сергей Сироткин.

Однако, по информации Italiaracing, на эти тесты также приглашён экс-пилот Формулы-1 Роберт Кубица, который, по всей вероятности, сядет за руль E20 во вторник, 6 июня.

Это будет первое возвращение поляка за руль болида Формулы-1 с момента его трагической аварии на ралли в Италии в 2011 году, в результате которой он получил серьёзные травмы правой руки, ограничившие её подвижность. Недавно Кубица провёл тесты шасси Dallara с командой GP3 «Трайдент».
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