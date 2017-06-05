Стюарт: Феттель победит Хэмилтона в чемпионате

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«У Себастьяна больше опыта, и он более спокоен, чем Льюис. Льюису будет сложно изменить ситуацию, потому что Феттель очень голоден до успеха», — цитирует Стюарта Sport Bild.