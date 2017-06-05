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5 июня 2017, 14:08 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Стюарт: Феттель победит Хэмилтона в чемпионате

Бывший гонщик Формулы-1 сэр Джеки Стюарт считает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель победит гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионство в сезоне-2017.

Бывший гонщик Формулы-1 сэр <span class=error>Джеки</span> <span class=error>Стюарт</span> считает что пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> победит гонщика Мерседеса <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона в борьбе за <span class=error>чемпионство</span> в сезоне-2017. Увеличить
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«У Себастьяна больше опыта, и он более спокоен, чем Льюис. Льюису будет сложно изменить ситуацию, потому что Феттель очень голоден до успеха», — цитирует Стюарта Sport Bild.

Другой экс-пилот Ф-1 Марк Зурер соглашается с ним: «Феттель — это гонщик, которого обескураживает плохая машина, но когда у него хороший болид — он невероятен. Кроме того, благодаря семейной жизни он менее подвержен колебаниям, чем Хэмилтон».
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