Стюарт: Феттель победит Хэмилтона в чемпионате
Бывший гонщик Формулы-1 сэр Джеки Стюарт считает, что пилот «Феррари» Себастьян Феттель победит гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона в борьбе за чемпионство в сезоне-2017.
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«У Себастьяна больше опыта, и он более спокоен, чем Льюис. Льюису будет сложно изменить ситуацию, потому что Феттель очень голоден до успеха», — цитирует Стюарта Sport Bild.
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