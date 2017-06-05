«Пирелли» не против «шинных войн» в Формуле-1
Генеральный директор «Пирелли» Марко Тронкетти Провера не против прихода в Формулу-1 в будущем других поставщиков покрышек.
«Мы гоняемся по всему миру, в одиночку и против других. Нам нравится конкуренция. Когда мы соревнуемся с другими, то побеждаем, мы готовы к любым соревнованиям, с кем угодно», — цитирует Тронкетти Motorsport.
Когда боссу «Пирелли» возразили, что шинные войны приводят к увеличению расходов, он ответил: «Это довольно дорого даже без конкуренции. Но у нас большой опыт, мы получили много опыта за последние несколько лет».
На вопрос о том, когда он будет принимать решение относительно продления контракта с Ф-1, Провера ответил: «Через полтора года, когда мы пройдём половину пути, предусмотренного текущей сделкой».
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