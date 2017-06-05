Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29980439/
5 июня 2017, 12:16 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Боттас посетил картинговый клуб в родном городе и подарил ему новый карт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас перед отправкой на Гран-при Канады посетил картинговый клуб в своём родном городе Лахти (Финляндия).

Пилот Мерседеса <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span> перед отправкой на <nobr>Гран-при </nobr>Канады посетил <span class=error>картинговый</span> клуб в своём родном городе <span class=error>Лахти</span> (Финляндия). Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

В этом клубе он начинал свою гоночную карьеру в 1996 году. Свой визит финн нанёс не с пустыми руками, пилот «Мерседеса» подарил клубу новый карт. Фото с юными воспитанниками клуба Боттас опубликовал в своём «инстаграме».
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото