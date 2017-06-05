Боттас посетил картинговый клуб в родном городе и подарил ему новый карт
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас перед отправкой на
Гран-при Канады посетил картинговый клуб в своём родном городе Лахти (Финляндия).
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В этом клубе он начинал свою гоночную карьеру в 1996 году. Свой визит финн нанёс не с пустыми руками, пилот «Мерседеса» подарил клубу новый карт. Фото с юными воспитанниками клуба Боттас опубликовал в своём «инстаграме».
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