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1. Применяла ли «Феррари» командную тактику?

Я считаю, что «Феррари» поступила очень неправильно по отношению к Кими Райкконену. Кими вполне мог завоевать первое место в Монако, но команда сделала так, чтобы это сделал Феттель, чтобы набрать очки в чемпионате и оторваться от преследователей — Льюиса и Боттаса, которые, на мой взгляд, провели не очень удачный уик-энд для «Мерседеса». Кими сделал отличную работу, завоевал поул в Монако, был первым после первого поворота, но потом ему пришлось отдать лидерство из-за политики в команде «Феррари»!

2. На что рассчитывал Перес, когда пытался обогнать Квята?

Трасса в Монако очень тяжёлая, и, чтобы обогнать своего соперника в столь узких поворотах, нужна очень хорошая концентрация и продуманный план, как ты это будешь делать! Расстояние болида Серхио до Даниила было очень большое для такого обгона. Квят был уже практически в середине поворота, когда Серхио оказался всего лишь на уровне второй половины болида Квята. Даня не ожидал и не увидел Серхио, из-за чего и произошла авария. В этой ситуации виноват Серхио.

3. А как насчёт аварии Верляйна и Баттона?

Тут примерно такая же ситуация, только на сей раз виноват ехавший впереди, то есть Паскаль! Хоть это и был рисковый манёвр со стороны Дженсона, но он был оправданный, и там реально было завершить обгон. Паскаль просто не увидел Дженсона. Очень жалко, что так всё завершилось для него, ведь Баттон обещал Алонсо довести его болид до финиша целым!

4. Стоит ли Баттону мечтать о полноценном возвращении в Ф-1?

Я думаю, что Дженсон не вернётся в гонки. Если бы он хотел, он бы и не ушёл! Он решил покинуть Формулу-1 вовремя, и я думаю, что в такую ситуацию, которая творится сейчас в «Макларене», он не вернётся!

5. Как минимизировать риск аварий в Монако, при этом не теряя времени на круге?

Минимизировать риск можно долгими и упорными тренировками не только на болиде, но и в своей голове! Трасса на самом деле не тяжёлая физически, она тяжёлая ментально. Тяжёлая тем, что ты постоянно и непрерывно думаешь над каждым свои действием, над каждым поворотом!

6. Ходят слухи, что Палмера уволят из «Рено». Есть ли в этом смысл до конца сезона?