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https://sport.mail.ru/news/formula1/29974137/
4 июня 2017, 14:58 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Дэймон Хилл: Ферстаппену надо следить за своими словами

Чемпион Формулы-1 1996 года Деймон Хилл прокомментировал эпизод с участием Макса Ферстаппена на Гран-при Монако.

Голландец выразил своё негодование команде по радио, после того как его напарник Даниэль Риккардо обошёл его за счёт более позднего пит-стопа.

«Каждый пилот должен понимать, что в современной Формуле-1 всё сказанное чаще всего передаётся в прямой эфир. В этой связи пилотам надо следить за словами, в том числе и Максу. Он должно быть в курсе, что детская аудитория также слышит эти слова.

Вместе с тем после гонки в Монако Макс несомненно многое узнал. Он теперь понимает, что не всегда между командой и пилотом всё гладко, и не всегда командная тактика работает. Невзирая на юный возраст, Макс очень зрелый, и он привносит в наш спорт страсть. Неурядица в Монако пройдена, и теперь она может быть вычеркнута, она сделает Ферстаппена лишь сильнее, — приводит слова Хилла F1Today.
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