Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29973804/
4 июня 2017, 13:52 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Булье: Обновления «Макларена» сработали на 95%

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье заявил, что доволен обновлениями, которые привнесла команда на минувших этапах.

После них пилоты впервые в сезоне смогли пробиться в финальный сегмент квалификации.

«Обновления принесли тот результат, которого мы хотели добиться. Они сработали на 95% — это великолепно. Теперь мы можем быть уверены в том, что делаем. Наши новинки касались не только аэродинамики, но и шасси, и подвески. Каждый раз мы знаем, чего нам ожидать.

Конечно, тенденция не всегда одинакова, но в целом мы довольны тем, чего мы достигли. Мы можем положиться на наши новые методы работы. Благодаря этим методам мы теперь уверены в том, что нам по силам достичь следующих целей. Болид будет и дальше продолжать развитие, так что мы довольны, — приводит слова Булье Autosport.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото