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«Мой приоритет — Формула-1 и третий титул чемпиона мира. Мой второй приоритет был выступить на «Инди 500» и получить удовольствие, что я и сделал. Люди хотят видеть меня впереди, хотят видеть мои победы. Когда я пришёл в Инди, всё было совершенно иначе, но люди по-прежнему уважали меня.

На протяжении своей карьеры я менял команды и поступал так, как считаю нужным, потому что слушал своё сердце, и теперь, приезжая в США, я вижу своих фанатов.

Я не считаю правильным, когда люди говорят, что Алонсо должен сделать то или это. Я двукратный чемпион мира, и 97 раз я поднимался на подиум, так что, думаю, я принимаю верные решения, — приводит слова испанца Daily Mail.