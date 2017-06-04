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4 июня 2017, 13:23 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Алонсо: Мой приоритет — Формула-1 и третий титул чемпиона мира

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо, выступивший недавно на гонке «500 миль Индианаполиса», заявил, что, невзирая на все слухи, Формула-1 для него остаётся на первом плане.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Фернандо</span> <span class=error>Алонсо</span> выступивший недавно на гонке 500 миль Индианаполиса заявил что невзирая на все слухи Формула-1 для него остаётся на первом плане. Увеличить
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«Мой приоритет — Формула-1 и третий титул чемпиона мира. Мой второй приоритет был выступить на «Инди 500» и получить удовольствие, что я и сделал. Люди хотят видеть меня впереди, хотят видеть мои победы. Когда я пришёл в Инди, всё было совершенно иначе, но люди по-прежнему уважали меня.

На протяжении своей карьеры я менял команды и поступал так, как считаю нужным, потому что слушал своё сердце, и теперь, приезжая в США, я вижу своих фанатов.

Я не считаю правильным, когда люди говорят, что Алонсо должен сделать то или это. Я двукратный чемпион мира, и 97 раз я поднимался на подиум, так что, думаю, я принимаю верные решения, — приводит слова испанца Daily Mail.
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