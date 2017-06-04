Ермилин: Даты проведения этапа «Ф-1» в 2018 году в Сочи определят в декабре

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак в субботу заявил, что российская сторона обратилась к организаторам «Формулы-1» с просьбой перенести Гран-при России, проводимый в Сочи, в 2018 году на осень. Первый в истории «Ф-1» Гран-при России прошел в Сочи 10—12 октября 2014 года. В 2015 году гонка также прошла в октябре, но начиная с 2016 года российский этап чемпионата «Формулы-1» был перенесен с октября на май. В нынешнем году гонка в Сочи, которую выиграл финн Вальттери Боттас, состоялась 30 апреля.

«Календарь проведения этапов “Формулы-1” на следующий год обычно утверждается в декабре, — сказал в телефонном разговоре Ермилин. — Это происходит на совете по спорту FIA, который, как правило, проходит в первой половине декабря и приурочен к процедуре награждения чемпионов FIA. Процедура формирования календаря проходит с учетом интересов всех организаторов этапов “Формулы-1”. Это обычная ситуация, так будет и в случае с Сочи».

Собеседник агентства считает логичным решение об изменении сроков проведения соревнований. «Чемпионат мира по футболу, проводимый в России — это ключевое событие и в следующем году будет самым важным спортивным соревнованием, — подчеркнул эксперт. — А “Формула-1” — это очень популярное, но уже не такое знаковое для нас событие, ведь в следующем году она пройдет в пятый раз».

«Идеальные условия для проведения автогонок в Сочи — чтобы не было ни жарко, ни холодно, не было ветра, дождя, снега, урагана и наводнения», — добавил Ермилин.