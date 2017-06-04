Ермилин: Даты проведения этапа «Ф-1» в 2018 году в Сочи определят в декабре
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Сроки проведения в Сочи этапа автогонок «Формулы-1» в 2018 году после решения организаторов о проведении соревнований не весной, а осенью, будут определены в декабре нынешнего года — на заседании совета по спорту Международной автомобильной федерации (FIA), заявил агентству «Р-Спорт» советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.
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«Календарь проведения этапов “Формулы-1” на следующий год обычно утверждается в декабре, — сказал в телефонном разговоре Ермилин. — Это происходит на совете по спорту FIA, который, как правило, проходит в первой половине декабря и приурочен к процедуре награждения чемпионов FIA. Процедура формирования календаря проходит с учетом интересов всех организаторов этапов “Формулы-1”. Это обычная ситуация, так будет и в случае с Сочи».
Собеседник агентства считает логичным решение об изменении сроков проведения соревнований. «Чемпионат мира по футболу, проводимый в России — это ключевое событие и в следующем году будет самым важным спортивным соревнованием, — подчеркнул эксперт. — А “Формула-1” — это очень популярное, но уже не такое знаковое для нас событие, ведь в следующем году она пройдет в пятый раз».
«Идеальные условия для проведения автогонок в Сочи — чтобы не было ни жарко, ни холодно, не было ветра, дождя, снега, урагана и наводнения», — добавил Ермилин.
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