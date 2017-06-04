Ермилин: Перенос этапа «Ф-1» в Сочи в 2018 году на осень не вызовет проблем с FIA
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт, Олег Богатов. Решение об изменении в 2018 году сроков проведения российского этапа «Формулы-1» в Сочи и перенос соревнований с мая на осень не вызовет препятствий со стороны Международной автомобильной федерации (FIA), заявил агентству «Р-Спорт» советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.
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«Первый раз этап “Формулы-1” был проведен в Сочи в 2014 году осенью и прошел вполне удачно, — сказал по телефону Ермилин. — Затем он был перенесен на май, но я не увидел в этом
«Переносы сроков проведения различных этапов “Формулы-1” — обычная практика, время от времени это происходит, — продолжил собеседник агентства. — Тем более что контрактом дата проведения гонок жестко не определена, и с этой точки зрения никаких проблем с FIA нет, как и нет в этом ничего экстраординарного».
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