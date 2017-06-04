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4 июня 2017, 12:28 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Ермилин: Перенос этапа «Ф-1» в Сочи в 2018 году на осень не вызовет проблем с FIA

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт, Олег Богатов. Решение об изменении в 2018 году сроков проведения российского этапа «Формулы-1» в Сочи и перенос соревнований с мая на осень не вызовет препятствий со стороны Международной автомобильной федерации (FIA), заявил агентству «Р-Спорт» советник президента Российской автомобильной федерации (РАФ) Игорь Ермилин.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Олег <span class=error>Богатов</span>. </em>Решение об изменении в 2018 году сроков проведения российского этапа Формулы-1 в Сочи и перенос соревнований с мая на осень не вызовет препятствий со стороны Международной автомобильной федерации (FIA) заявил агентству Р-Спорт советник президента Российской автомобильной федерации (<span class=error>РАФ</span>) Игорь Ермилин. Увеличить
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Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак в субботу подтвердил, что российская сторона обратилась к организаторам «Формулы-1» с просьбой перенести Гран-при России, проводимый в Сочи, в 2018 году с мая на осень.

«Первый раз этап “Формулы-1” был проведен в Сочи в 2014 году осенью и прошел вполне удачно, — сказал по телефону Ермилин. — Затем он был перенесен на май, но я не увидел в этом каких-либо серьезных преимуществ с точки зрения проведения Гран-при и количества зрителей. Возвращение к осени, думаю, ни в лучшую, ни в худшую сторону ситуацию не поменяет. И перенос гонки на осень, что уже привычно для организаторов этапа, совершенно логично. В переносе сроков нет ничего опасного, криминального или неправильного, и я не думаю, что могут возникнуть какие-то проблемы с FIA».

«Переносы сроков проведения различных этапов “Формулы-1” — обычная практика, время от времени это происходит, — продолжил собеседник агентства. — Тем более что контрактом дата проведения гонок жестко не определена, и с этой точки зрения никаких проблем с FIA нет, как и нет в этом ничего экстраординарного».
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Вице-премьер РФ Козак подтвердил намерение перенести Гран-при России «Ф-1» на осень

Вице-премьер РФ Козак подтвердил намерение перенести Гран-при России «Ф-1» на осень

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак подтвердил, что российская сторона обратилась к организаторам «Формулы-1» с просьбой о переносе Гран-при России, который проходит в Сочи, в календаре сезона-2018 на осень.
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