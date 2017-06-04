Вице-премьер РФ Козак подтвердил намерение перенести Гран-при России «Ф-1» на осень
МОСКВА, 4 июн —
Р-Спорт. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак подтвердил, что российская сторона обратилась к организаторам «Формулы-1» с просьбой о переносе Гран-при России, который проходит в Сочи, в календаре сезона-2018 на осень.
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