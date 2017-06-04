Вице-премьер РФ Козак подтвердил намерение перенести Гран-при России «Ф-1» на осень

Первый в истории «Формулы-1» Гран-при России прошел на трассе в Сочи с 10 по 12 октября 2014 года. В сезоне-2015 гонка также прошла в октябре, но начиная с 2016 года российский этап чемпионата «Формулы-1» был перенесен с октября на май. В нынешнем году гонка в Сочи, победителем которой стал финн Вальттери Боттас, прошла 30 апреля.

«В этом году ни федеральный, ни региональный бюджет не участвовали в финансировании Гран-при России в Сочи, лицензионный взнос был оплачен частными инвесторами и спонсорами. На следующий год мы обратились к организаторам “Формулы-1”, чтобы нам восстановили в календаре сезона осенние гонки. Мы, в принципе, уже обо всем договорились, и те же спонсоры и инвесторы будут участвовать в финансировании гонок в следующем году», — сказал Козак в эфире телеканала «Россия-24».