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4 июня 2017, 10:57 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Вице-премьер РФ Козак подтвердил намерение перенести Гран-при России «Ф-1» на осень

МОСКВА, 4 июн — Р-Спорт. Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Козак подтвердил, что российская сторона обратилась к организаторам «Формулы-1» с просьбой о переносе Гран-при России, который проходит в Сочи, в календаре сезона-2018 на осень.

<em>МОСКВА 4 <span class=error>июн</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em><nobr>Вице-премьер</nobr> правительства РФ Дмитрий <span class=error>Козак</span> подтвердил что российская сторона обратилась к организаторам Формулы-1 с просьбой о переносе <nobr>Гран-при </nobr>России который проходит в Сочи в календаре сезона-2018 на осень. Увеличить
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Первый в истории «Формулы-1» Гран-при России прошел на трассе в Сочи с 10 по 12 октября 2014 года. В сезоне-2015 гонка также прошла в октябре, но начиная с 2016 года российский этап чемпионата «Формулы-1» был перенесен с октября на май. В нынешнем году гонка в Сочи, победителем которой стал финн Вальттери Боттас, прошла 30 апреля.

«В этом году ни федеральный, ни региональный бюджет не участвовали в финансировании Гран-при России в Сочи, лицензионный взнос был оплачен частными инвесторами и спонсорами. На следующий год мы обратились к организаторам “Формулы-1”, чтобы нам восстановили в календаре сезона осенние гонки. Мы, в принципе, уже обо всем договорились, и те же спонсоры и инвесторы будут участвовать в финансировании гонок в следующем году», — сказал Козак в эфире телеканала «Россия-24».
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