Руководство хочет проводить более 21-й гонки в Формуле-1, начиная с 2019 года

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Календарь на сезон-2018 практически свёрстан и будет состоять из 21-го этапа, а через год боссы серии намерены его расширить.

Чтобы расширенный календарь не оказался слишком тяжёлой нагрузкой для команд, руководство намерено сократить число гонок, проводящихся без недельной паузы.