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3 июня 2017, 11:16 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Руководство хочет проводить более 21-й гонки в Формуле-1, начиная с 2019 года

Руководство Формулы-1 намерено проводить более 21-й гонки за сезон, начиная с 2019 года.

Руководство Формулы-1 намерено проводить более 21-й гонки за сезон начиная с 2019 года. Увеличить
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Календарь на сезон-2018 практически свёрстан и будет состоять из 21-го этапа, а через год боссы серии намерены его расширить.

Чтобы расширенный календарь не оказался слишком тяжёлой нагрузкой для команд, руководство намерено сократить число гонок, проводящихся без недельной паузы.

«Мы не хотим проводить много гонок, идущих подряд. И хотим лучше распределить их по территориям — европейские гонки, американские, азиатские, но это трудно сделать из-за климата и условий контракта», — приводит слова маркетингового директора Ф-1 Шона Братчеса Autosport.
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