Сайнс-младший: Однажды хочу попробовать свои силы в Ралли
Пилот «Торо Россо» Карлос
Сайнс-младший в интервью официальному сайту Формулы-1 ответил на вопросы, которые минимально затрагивают тему Королевских гонок.
«Кроме вождения болида Формулы-1 я получаю удовольствие от Ралли,
Какой фильм меня заставил плакать? я никогда не плачу при просмотрах фильмов, но «Леон» вызвал у меня бурю эмоций. Последняя прочтённая книга? автобиография Андре Агасси.
Если бы я получил возможность пригласить на обед любых трёх человек, то это были бы Мухаммед Али, Майкл Джордан и Рафаэль Надаль, — завершил испанец.
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