Сайнс-младший: Однажды хочу попробовать свои силы в Ралли

«Кроме вождения болида Формулы-1 я получаю удовольствие от Ралли, когда-нибудь хочу попробовать свои силы в каком-то большом Ралли. Если говорить о моём списке желаний, то первое — я хочу бороться за титул чемпиона Формулы-1, в дальнейшем, повторюсь, хотел бы испытать себя в Ралли, ну, а там посмотрим.

Какой фильм меня заставил плакать? я никогда не плачу при просмотрах фильмов, но «Леон» вызвал у меня бурю эмоций. Последняя прочтённая книга? автобиография Андре Агасси.

Если бы я получил возможность пригласить на обед любых трёх человек, то это были бы Мухаммед Али, Майкл Джордан и Рафаэль Надаль, — завершил испанец.