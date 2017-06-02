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https://sport.mail.ru/news/formula1/29952524/
2 июня 2017, 1:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Сайнс-младший: Однажды хочу попробовать свои силы в Ралли

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший в интервью официальному сайту Формулы-1 ответил на вопросы, которые минимально затрагивают тему Королевских гонок.

«Кроме вождения болида Формулы-1 я получаю удовольствие от Ралли, когда-нибудь хочу попробовать свои силы в каком-то большом Ралли. Если говорить о моём списке желаний, то первое — я хочу бороться за титул чемпиона Формулы-1, в дальнейшем, повторюсь, хотел бы испытать себя в Ралли, ну, а там посмотрим.

Какой фильм меня заставил плакать? я никогда не плачу при просмотрах фильмов, но «Леон» вызвал у меня бурю эмоций. Последняя прочтённая книга? автобиография Андре Агасси.

Если бы я получил возможность пригласить на обед любых трёх человек, то это были бы Мухаммед Али, Майкл Джордан и Рафаэль Надаль, — завершил испанец.
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