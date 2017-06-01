Карлос Сайнс-младший: Я должен добиваться результатов и показывать «Ред Булл», что я быстр
Гонщик «Торо Россо» Карлос
Сайнс-младший рассказал о том, что «Ред Булл» может рассчитывать на него, если в команде освободится место.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Я буду делать, что делаю, и посмотрим, что будет. Я должен добиваться результатов и показывать «Ред Булл», что я быстр. Однажды они могут на меня рассчитывать. Надеюсь, это произойдет как можно раньше. Не думаю, что могу занять место выше
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter