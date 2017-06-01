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1 июня 2017, 19:46 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Карлос Сайнс-младший: Я должен добиваться результатов и показывать «Ред Булл», что я быстр

Гонщик «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший рассказал о том, что «Ред Булл» может рассчитывать на него, если в команде освободится место.

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«Я буду делать, что делаю, и посмотрим, что будет. Я должен добиваться результатов и показывать «Ред Булл», что я быстр. Однажды они могут на меня рассчитывать. Надеюсь, это произойдет как можно раньше. Не думаю, что могу занять место выше шестого-седьмого, притом, что топ-команды быстрее нас на секунду на трассах вроде Монако и на две на всех остальных. Сейчас седьмое место — наша победа, — цитирует Сайнса Autosport.
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