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1 июня 2017, 18:40 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Пилота «Заубера» Верляйна допустили до этапа «Ф-1» в Канаде после медобследования

МОСКВА, 1 июн — Р-Спорт. Немецкий гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн сообщил, что после медицинского обследования его допустили до участия в седьмом этапе чемпионата мира в классе машин «Формула-1» — Гран-при Канады.

Во время гонки на этапе в Монако 28 мая машина Верляйна после контакта с автомобилем Дженсона Баттона из «Макларена» в одном из поворотов встала на бок и врезалась в ограждение, а сам гонщик ударился головой. Согласно правилам, для участия в следующем этапе пилот должен был пройти медицинское обследование.

«Все проверки пройдены. Увидимся в Монреале», — написал Верляйн в своем микроблоге в Twitter.

Гран-при Канады пройдет в Монреале с 9 по 11 июня.
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