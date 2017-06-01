Пилота «Заубера» Верляйна допустили до этапа «Ф-1» в Канаде после медобследования

Во время гонки на этапе в Монако 28 мая машина Верляйна после контакта с автомобилем Дженсона Баттона из «Макларена» в одном из поворотов встала на бок и врезалась в ограждение, а сам гонщик ударился головой. Согласно правилам, для участия в следующем этапе пилот должен был пройти медицинское обследование.

«Все проверки пройдены. Увидимся в Монреале», — написал Верляйн в своем микроблоге в Twitter.

Гран-при Канады пройдет в Монреале с 9 по 11 июня.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Checks all done ✅ <br>See you in Montréal ??<a href="https://twitter.com/SauberF1Team">@SauberF1Team</a></p>— Pascal Wehrlein (@PWehrlein) <a href="https://twitter.com/PWehrlein/status/870204470017355776">1 июня 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>