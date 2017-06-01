Пилота «Заубера» Верляйна допустили до этапа «Ф-1» в Канаде после медобследования
МОСКВА, 1 июн —
Р-Спорт. Немецкий гонщик «Заубера» Паскаль Верляйн сообщил, что после медицинского обследования его допустили до участия в седьмом этапе чемпионата мира в классе машин «Формула-1» — Гран-при Канады.
Во время гонки на этапе в Монако 28 мая машина Верляйна после контакта с автомобилем Дженсона Баттона из «Макларена» в одном из поворотов встала на бок и врезалась в ограждение, а сам гонщик ударился головой. Согласно правилам, для участия в следующем этапе пилот должен был пройти медицинское обследование.
«Все проверки пройдены. Увидимся в Монреале», — написал Верляйн в своем микроблоге в Twitter.
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