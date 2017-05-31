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31 мая 2017, 15:22 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель: Впереди ещё долгий путь, чтобы сейчас думать о преимуществе по очкам

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель не зацикливается на том, что победа в Монако позволила ему увеличить отрыв от гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона до 25 очков.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> не зацикливается на том что победа в Монако позволила ему увеличить отрыв от гонщика Мерседеса <span class=error>Льюиса</span> Хэмилтона до 25 очков. Увеличить
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«Впереди ещё долгий путь, чтобы заботиться об этом. В прошлом году у нас было много трудностей, в этом сезоне всё, кажется, перевернулось, но команда осталась той же. В такие моменты (как победа в Монако) вы просто понимаете, что это особенная группа людей. Если всё будет хорошо, мы будем работать рука об руку. Мы должны быть уверены, что сохраним этот импульс в последующих гонках, но я считаю, что мы просто отлично проводим время», — цитирует Феттеля GPUpdate.
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