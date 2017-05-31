Феттель: Впереди ещё долгий путь, чтобы сейчас думать о преимуществе по очкам

«Впереди ещё долгий путь, чтобы заботиться об этом. В прошлом году у нас было много трудностей, в этом сезоне всё, кажется, перевернулось, но команда осталась той же. В такие моменты (как победа в Монако) вы просто понимаете, что это особенная группа людей. Если всё будет хорошо, мы будем работать рука об руку. Мы должны быть уверены, что сохраним этот импульс в последующих гонках, но я считаю, что мы просто отлично проводим время», — цитирует Феттеля GPUpdate.