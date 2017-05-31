Вольф: «Феррари» опережает «Мерседес» в развитии болида на 16 недель
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал, что «Феррари» значительно раньше начала работать над своим болидом на 2017 год, чем немецкая команда.
«Насколько нам известно, “Феррари” начала работу над своим нынешним болидом очень рано, в декабре 2015 года, мы же приступили к работе над нашей машиной лишь в марте. К тому времени “Феррари” сосредоточила более 50% своих ресурсов на новой машине. “Феррари” опережает нас в развитии на 16 недель, за это время можно найти дополнительную прижимную силу и улучшить скорость на 4−5 десятых секунды», — цитирует Вольфа Suddeutsche Zeitung.
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