Вольф: «Феррари» опережает «Мерседес» в развитии болида на 16 недель

«Насколько нам известно, “Феррари” начала работу над своим нынешним болидом очень рано, в декабре 2015 года, мы же приступили к работе над нашей машиной лишь в марте. К тому времени “Феррари” сосредоточила более 50% своих ресурсов на новой машине. “Феррари” опережает нас в развитии на 16 недель, за это время можно найти дополнительную прижимную силу и улучшить скорость на 4−5 десятых секунды», — цитирует Вольфа Suddeutsche Zeitung.