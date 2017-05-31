Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29931573/
31 мая 2017, 14:44 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Жан Алези: Победа Феттеля в Монако была чистой

Бывший пилот Формулы-1 Жан Алези встал на защиту Ferrari, отвергнув предположения, что в Ferrari делают ставку на Себастьяна Феттеля.

«Я могу понять разочарование Кими, он провел отличный уик-энд, но Себастьян одержал чистую победу. Это мне немного напоминает финал «Ролан Гаррос»: когда один выигрывает, другой всегда недоволен. Но все было решено на трассе. Команда ничего не сделала в пользу одного пилота, мне больше нечего добавить. Мы не знали, как Ferrari отреагирует на трассу Монако, особенно по сравнению с Mercedes с его длинной колесной базой, а также с Red Bull, который очень хорош. Теперь у нас есть ответ: болид Ferrari хорош везде. У них отличное шасси и два отличных пилота. Оба гонщика могут быть впереди, даже Кими, поэтому я не верю, что в команде есть номер один. Я бы просто сказал, что Себастьян лучше, потому что он очень стабилен и его будет тяжело победить, — цитирует Алези F1Today.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»