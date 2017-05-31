Петров не верит в применение «Феррари» командной тактики в Монако
Российский гонщик Виталий Петров не верит в то, что «Феррари» прибегла к командной тактике в Монако, чтобы вывести в лидеры Себастьяна Феттеля за счёт более позднего
пит-стопа, подвинув Кими Райкконена.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Комментарии, которые дали главы команды, а также сам Феттель после гонки, на самом деле все хорошо объясняют. В «Феррари» должны были ответить на
Другое дело, что после выезда на трассу он оказался непосредственно за круговыми и потерял в итоге время, которое и могло стоить ему позиции. Шины Себастьяна при этом ещё позволяли ему атаковать, и его темп был достаточно хорош, чтобы оставить его на трассе.
Если бы в «Феррари» этого не сделали, вопросы к команде могли остаться уже у него. Такое случается. Обстоятельства сложились так, что Кими не повезло, но я не думаю, что «Скудерия» сознательно пошла на то, чтобы вывести вперёд Феттеля. — не на этой стадии чемпионата, — написал Петров в своём блоге на Motorsport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter