Петров не верит в применение «Феррари» командной тактики в Монако

«Комментарии, которые дали главы команды, а также сам Феттель после гонки, на самом деле все хорошо объясняют. В «Феррари» должны были ответить на пит-стоп Валттери Боттаса, потому что существовал риск потери позиции — Кими с Себастьяном оторвались недостаточно, чтобы команда могла не реагировать, и первым на пит-стоп позвали именно Райкконена. Это негласное правило в командах — преимущество должен получить тот пилот, который лидирует, и именно Кими первым получил новые шины.

Другое дело, что после выезда на трассу он оказался непосредственно за круговыми и потерял в итоге время, которое и могло стоить ему позиции. Шины Себастьяна при этом ещё позволяли ему атаковать, и его темп был достаточно хорош, чтобы оставить его на трассе.

Если бы в «Феррари» этого не сделали, вопросы к команде могли остаться уже у него. Такое случается. Обстоятельства сложились так, что Кими не повезло, но я не думаю, что «Скудерия» сознательно пошла на то, чтобы вывести вперёд Феттеля. — не на этой стадии чемпионата, — написал Петров в своём блоге на Motorsport.