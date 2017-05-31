Алонсо: Во второй половине сезона «Макларен» будет сильнее

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«В Канаде мы будем стараться продолжать улучшаться. Кажется, с каждым разом машина работает всё лучше, учитывая седьмое место на стартовой решётке в Барселоне и прохождение обоих болидов в Q3 в Монако. Во второй половине сезона мы будем более конкурентоспособными.