Алонсо: Во второй половине сезона «Макларен» будет сильнее
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо ожидает, что во второй половине сезона британская команда будет более конкурентоспособной.
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«В Канаде мы будем стараться продолжать улучшаться. Кажется, с каждым разом машина работает всё лучше, учитывая седьмое место на стартовой решётке в Барселоне и прохождение обоих болидов в Q3 в Монако. Во второй половине сезона мы будем более конкурентоспособными.
Что касается моего будущего, то пока ничего не ясно. Однако я вижу больше возможностей, чем
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