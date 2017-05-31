В «Пирелли» недовольны намёками на фаворитизм в пользу «Феррари»
Генеральный директор «Пирелли’Марко Тронкетти Провера не в восторге от высказываний босса «Мерседеса» Тото Вольфа, подозревающего шинника в фаворитизме в пользу «Феррари».
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Видимо, что-то случилось...
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«Шины одинаковы для всех. Возможно, в «Мерседесе» привыкли к большому успеху и теперь стоят перед непростой задачей, но они вернутся.
Однако с инженерами, которые работали как команда, «Феррари» сделала то, чего никто не ожидал. Нужно отдать им должное, и вы должны быть довольны работой, которую проделала итальянская команда.
Их умение работать с покрышками — это результат кропотливой работы Феттеля и команды. Феттель всегда был готов смиренно проводить тесты покрышек, когда другие пилоты были недоступны. Нынешние результаты — плод большой работы команды, полностью сосредоточенной на победе, — цитирует Проверу F1i.
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