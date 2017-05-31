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31 мая 2017, 12:56 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Пирелли» недовольны намёками на фаворитизм в пользу «Феррари»

Генеральный директор «Пирелли’Марко Тронкетти Провера не в восторге от высказываний босса «Мерседеса» Тото Вольфа, подозревающего шинника в фаворитизме в пользу «Феррари».

Генеральный директор <span class=error>Пирелли</span>'Марко Тронкетти <span class=error>Провера</span> не в восторге от высказываний босса Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольфа</span> подозревающего <span class=error>шинника</span> в фаворитизме в пользу <span class=error>Феррари</span>. Увеличить
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«Шины одинаковы для всех. Возможно, в «Мерседесе» привыкли к большому успеху и теперь стоят перед непростой задачей, но они вернутся.

Однако с инженерами, которые работали как команда, «Феррари» сделала то, чего никто не ожидал. Нужно отдать им должное, и вы должны быть довольны работой, которую проделала итальянская команда.

Их умение работать с покрышками — это результат кропотливой работы Феттеля и команды. Феттель всегда был готов смиренно проводить тесты покрышек, когда другие пилоты были недоступны. Нынешние результаты — плод большой работы команды, полностью сосредоточенной на победе, — цитирует Проверу F1i.
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