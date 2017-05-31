Хит-парад Монако: парящий Сайнс, обвиняющий Хэмилтон
Сайнс-младший провёл феноменальный этап, Риккардо всех перехитрил, а Хэмилтон увидел соринку в чужом глазу — награждаем за Гран-при Монако.
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Видимо, что-то случилось...
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Лучший пилот: Карлос Сайнс-младший
Да, Себастьян Феттель провёл несколько сумасшедших кругов на стёртом «ультрасофте» и по праву победил в Монако. Но
Очень хорош был Дэн Риккардо. Он, опять же, уступил напарнику в квалификации, но перед
А вот Карлос Сайнс в
Лучший обгон: прочерк
Если
Лучшая тактика: Даниэль Риккардо
Тактическим разнообразием пилоты в
Нельзя не похвалить также Феттеля и «Хаас», в полном составе въехавший в топ-10.
Сюрприз этапа: «Торо Россо»
После двух подряд гениальных шасси в исполнении Франца Тоста и компании нынешнюю машину «Торо Россо» сочли не слишком удачной. На скоростных трассах итальянцы оказались небоеспособны на том уровне, о котором мечтали перед сезоном. Да, они шли пятыми в Кубке конструкторов перед Монако, но это скорее было вызвано невероятными провалами «Уильямса» и полной неготовностью Лэнса Стролла к Формуле-1.
На трассе же в
Провал этапа: «Форс Индия»
Индийцы феноменально провели начало сезона. Имея примерно
На этот же раз с самого начала всё пошло не так. В квалификации Перес уступил Сайнсу и едва опередил Грожана. Окон же и вовсе разбил машину на тренировке и выйти из первого сегмента не смог — не хватило времени
Цитата этапа: Льюис Хэмилтон
«Мне очевидно, что «Феррари» выбрала первого номера среди пилотов и будет делать всё, чтобы Себастьян добивался максимума в каждый
Я с «Мерседесом» о таком отношении не говорил и не планирую. Валттери отлично работает, и сейчас я не чувствую, что одному из нас должны отдавать предпочтение. В
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