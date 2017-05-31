Организаторы ГП Австралии хотят провести гонку в сезоне-2018 в середине марта
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Гран-при Австралии Эрндрю Уэстакотт рассказал, что обсуждает с новым руководством Формулы-1 проведение гонки в сезоне-2018 в середине марта, а не в начале первого весеннего месяца.
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При этом, по его словам, Австралия останется первым этапом чемпионата Ф-1.
«Мы работаем с ними и уверены, что получим результат. Если это будет 18 марта, то мы будем очень счастливы. Первая гонка будет в Мельбурне, и мы работаем с FOM над датой. Мы желаем заполучить дату 18 марта, если не получится, то это может быть 25 марта. Мы хотим одну их этих двух дат», — цитирует Уэстакотта Fairfax Media.
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