Организаторы ГП Австралии хотят провести гонку в сезоне-2018 в середине марта

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При этом, по его словам, Австралия останется первым этапом чемпионата Ф-1.

«Мы работаем с ними и уверены, что получим результат. Если это будет 18 марта, то мы будем очень счастливы. Первая гонка будет в Мельбурне, и мы работаем с FOM над датой. Мы желаем заполучить дату 18 марта, если не получится, то это может быть 25 марта. Мы хотим одну их этих двух дат», — цитирует Уэстакотта Fairfax Media.