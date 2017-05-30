Алонсо: На 2018 год двери закрыты только в «Ред Булл»

«Посмотрим, как всё сложится. Я бы солгал вам, если бы сказал, что у меня есть конкретный план. Я могу перейти в другую команду, будь то «Мерседес» или какая-либо другая конюшня. Если «Рено» начнёт доминировать, то кто знает?

Я думаю, что «Ред Булл», возможно, единственная команда, двери которой закрыты, потому что у них есть два молодых пилота с долгосрочными контрактами, — цитирует Алонсо Planeta Calleja.