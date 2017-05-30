Алонсо: На 2018 год двери закрыты только в «Ред Булл»
Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо, контракт которого с британской конюшней истекает в конце текущего года, не скрывает возможности своего перехода в другую команду.
«Посмотрим, как всё сложится. Я бы солгал вам, если бы сказал, что у меня есть конкретный план. Я могу перейти в другую команду, будь то «Мерседес» или
Я думаю, что «Ред Булл», возможно, единственная команда, двери которой закрыты, потому что у них есть два молодых пилота с долгосрочными контрактами, — цитирует Алонсо Planeta Calleja.
Также испанец отметил, что принятие решения о будущем будет зависеть и от того, насколько боссы Ф-1 решат увеличить количество гонок в календаре. «Я должен посмотреть, что они будут делать. Я читал, что они хотят сделать чемпионат из 25 гонок. Когда я начинал, у нас было 16
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