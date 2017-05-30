Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29917679/
30 мая 2017, 14:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

В «Ред Булл» простили Ферстаппену вспышку гнева в гонке Гран-при Монако

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команда простила Максу Ферстаппену вспышку гнева, случившуюся по ходу гонки Гран-при Монако.

Руководитель Ред <span class=error>Булл</span> <span class=error>Кристиан</span> <span class=error>Хорнер</span> рассказал что команда простила <span class=error>Максу</span> Ферстаппену вспышку гнева случившуюся по ходу гонки <nobr>Гран-при </nobr>Монако. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голландец выразил негодование по радио, когда его напарник Даниэль Риккардо обошёл его за счёт более позднего пит-стопа.

«Конечно, я это понимаю. Когда вы финишируете позади напарника, учитывая, что в определённый момент он был позади вас, то можете быть рассержены. Но как только обстоятельства были объяснены, всё устаканилось», — цитирует Хорнера Auto Hebdo.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото