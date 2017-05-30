В «Ред Булл» простили Ферстаппену вспышку гнева в гонке Гран-при Монако
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, что команда простила Максу Ферстаппену вспышку гнева, случившуюся по ходу гонки
Гран-при Монако.
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«Конечно, я это понимаю. Когда вы финишируете позади напарника, учитывая, что в определённый момент он был позади вас, то можете быть рассержены. Но как только обстоятельства были объяснены, всё устаканилось», — цитирует Хорнера Auto Hebdo.
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