В «Ред Булл» простили Ферстаппену вспышку гнева в гонке Гран-при Монако

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Голландец выразил негодование по радио, когда его напарник Даниэль Риккардо обошёл его за счёт более позднего пит-стопа.

«Конечно, я это понимаю. Когда вы финишируете позади напарника, учитывая, что в определённый момент он был позади вас, то можете быть рассержены. Но как только обстоятельства были объяснены, всё устаканилось», — цитирует Хорнера Auto Hebdo.