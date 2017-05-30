Спорный момент: стоило ли наказать Переса сильнее за снос Квята?
Перес лишил Квята очков, Баттон перевернул Верляйна, а Грожан проехался задним ходом — разбираем самые горячие моменты
Гран-при Монако.
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Перес — Квят
Виталий Крысанов: За семь кругов до финиша гонки Даниил Квят на подходе к «Раскассу» чуть упёрся в Ромена Грожана,
Непонятно, как Перес хотел опередить гонщика «Торо Россо». Для успеха ему необходимо было хотя бы поравняться с Квятом ещё до апекса, при любом другом раскладе попытка обгона была обречена на провал — расширяться Даниилу при всём желании было некуда.
Пара штрафных баллов за выведение соперника из борьбы и три позиции на старте в Канаде для Переса —
Иван Матушкин: Совершенно непонятно, как Перес собирался объехать Квята. Единственным вариантом было то, что Даня остановит болид и выйдет на перекур. Угол атаки был такой, что Чеко неизбежно выносило на внешнюю траекторию, и аварии избежать бы не удалось, даже если бы Квят ещё
Что до штрафа, то стюарды сделали всё по букве закона: переносить наказание на следующий этап можно лишь сошедшим пилотам. Мексиканец доехал до финиша и получил своё в Монако.
Верляйн — Баттон
В. К.: После первого круга гонки Дженсон Баттон и Паскаль Верляйн вместе поехали в боксы сменить шины, где механики «Заубера» выпустили своего гонщика прямо под колёса «Макларена». Даже делая скидку на тесноту Монако, это было весьма опасно — ещё немного, и немец снёс бы сопернику переднее антикрыло. Пять секунд от судей — справедливо.
Но Баттон сполна отплатил обидчику. Проведя позади «Заубера» почти всю гонку, он решился на атаку Верляйна в необычном месте, когда оба пропускали на круг лидера Себастьяна Феттеля. Здесь у Баттона было ещё меньше шансов на успешный манёвр, чем у Переса в борьбе с Квятом — англичанин толком и не придумал, как оформить эту попытку обгона, и просто поставил сопернику подножку.
И снова судьи выписали вроде бы бессмысленную квитанцию, наказав пенсионера потерей мест на старте его гипотетической следующей гонки. Но других вариантов и не было — добавлять секунды не к чему, перекладывать ответственность на плечи Фернандо Алонсо не за что. Так что здесь к судьям вопросов нет, решение верное.
И. К.: А вот здесь не соглашусь. Баттон начал нырять и просунул половину болида между «Заубером» и отбойником ещё до того, как Верляйн начал поворачивать. Так что и сам Паскаль вполне мог посмотреть на соперника и взять чуть шире. Дженс предположил, что всё дело в маленьких зеркалах, но скорее Паскаль просто не ждал атаки.
Стюарды наказали британца за слишком оптимистичный манёвр, у которого «было мало шансов на успех». Однако они были, и виноваты здесь скорее оба. Стюарды отметили, что не рассматривали продолжение аварии, но, кажется, вставший набок болид Верляйна
Грожан — Сайнс
В. К.: В первом сегменте квалификации Ромена Грожана крутануло в «Мирабо», и он, чтобы спокойно развернуться и продолжить движение, не постеснялся проехать несколько метров в обратном направлении до кармана безопасности. И едва не подставился под Карлоса Сайнса, который как раз вынырнул
Странно, что судьи даже не рассмотрели этот эпизод —
И. К.: Парадоксальный эпизод — Грожан создал опасный момент, пытаясь избежать опасного момента. На деле же Ромен всё делал правильно, последствий не было, а судьи перед началом сезона обещали уменьшить количество разбирательств. Тут был именно тот случай, когда и обсуждать нечего.
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