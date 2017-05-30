Спорный момент: стоило ли наказать Переса сильнее за снос Квята?

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Перес — Квят

Виталий Крысанов: За семь кругов до финиша гонки Даниил Квят на подходе к «Раскассу» чуть упёрся в Ромена Грожана, из-за чего приоткрыл внутреннюю траекторию для ехавшего следом Серхио Переса. Чеко тут же решил воспользоваться моментом, но не оценил, что места для двух машин непосредственно в повороте уже не будет. В результате Перес просто ударил россиянина в правый борт и вывел его болид из строя.

Непонятно, как Перес хотел опередить гонщика «Торо Россо». Для успеха ему необходимо было хотя бы поравняться с Квятом ещё до апекса, при любом другом раскладе попытка обгона была обречена на провал — расширяться Даниилу при всём желании было некуда.

Пара штрафных баллов за выведение соперника из борьбы и три позиции на старте в Канаде для Переса — по-моему, решение здесь очевидное. Но судьи — руководствуясь тем, что Чеко добрался до финиша, — просто добавили к результату мексиканца штрафные секунды, не повлиявшие ровным счётом ни на что. Получилось наказание без штрафа.

Иван Матушкин: Совершенно непонятно, как Перес собирался объехать Квята. Единственным вариантом было то, что Даня остановит болид и выйдет на перекур. Угол атаки был такой, что Чеко неизбежно выносило на внешнюю траекторию, и аварии избежать бы не удалось, даже если бы Квят ещё чуть-чуть расширил траекторию. Конечно, ошибка Дани провоцировала Серхио, но здравый смысл должен был торжествовать.

Что до штрафа, то стюарды сделали всё по букве закона: переносить наказание на следующий этап можно лишь сошедшим пилотам. Мексиканец доехал до финиша и получил своё в Монако.

Верляйн — Баттон

В. К.: После первого круга гонки Дженсон Баттон и Паскаль Верляйн вместе поехали в боксы сменить шины, где механики «Заубера» выпустили своего гонщика прямо под колёса «Макларена». Даже делая скидку на тесноту Монако, это было весьма опасно — ещё немного, и немец снёс бы сопернику переднее антикрыло. Пять секунд от судей — справедливо.

Но Баттон сполна отплатил обидчику. Проведя позади «Заубера» почти всю гонку, он решился на атаку Верляйна в необычном месте, когда оба пропускали на круг лидера Себастьяна Феттеля. Здесь у Баттона было ещё меньше шансов на успешный манёвр, чем у Переса в борьбе с Квятом — англичанин толком и не придумал, как оформить эту попытку обгона, и просто поставил сопернику подножку.

И снова судьи выписали вроде бы бессмысленную квитанцию, наказав пенсионера потерей мест на старте его гипотетической следующей гонки. Но других вариантов и не было — добавлять секунды не к чему, перекладывать ответственность на плечи Фернандо Алонсо не за что. Так что здесь к судьям вопросов нет, решение верное.

И. К.: А вот здесь не соглашусь. Баттон начал нырять и просунул половину болида между «Заубером» и отбойником ещё до того, как Верляйн начал поворачивать. Так что и сам Паскаль вполне мог посмотреть на соперника и взять чуть шире. Дженс предположил, что всё дело в маленьких зеркалах, но скорее Паскаль просто не ждал атаки.

Стюарды наказали британца за слишком оптимистичный манёвр, у которого «было мало шансов на успех». Однако они были, и виноваты здесь скорее оба. Стюарды отметили, что не рассматривали продолжение аварии, но, кажется, вставший набок болид Верляйна всё-таки сыграл свою роль.

Грожан — Сайнс

В. К.: В первом сегменте квалификации Ромена Грожана крутануло в «Мирабо», и он, чтобы спокойно развернуться и продолжить движение, не постеснялся проехать несколько метров в обратном направлении до кармана безопасности. И едва не подставился под Карлоса Сайнса, который как раз вынырнул из-за угла.

Странно, что судьи даже не рассмотрели этот эпизод — момент-то был довольно опасный. Но вот наказывать француза я бы не стал, он сделал всё, чтобы максимально быстро убраться с пути в слепом повороте. Сделал бы «жука» — вот тогда бы точно получил пинок от Сайнса.

И. К.: Парадоксальный эпизод — Грожан создал опасный момент, пытаясь избежать опасного момента. На деле же Ромен всё делал правильно, последствий не было, а судьи перед началом сезона обещали уменьшить количество разбирательств. Тут был именно тот случай, когда и обсуждать нечего.