«Рено» ведёт переговоры с Серхио Пересом

Однако мексиканец, вероятнее всего, не будет торопиться с принятием решения, чтобы оценить все возможные варианты на рынке пилотов.

Отметим, что за команду французского производителя уже выступает бывший напарник Переса Нико Хюлькенберг. Компанию немецкому гонщику составляет Джолион Палмер, однако в «Рено» недовольны текущими результатам Палмера.