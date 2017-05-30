Хэмилтон: Битва за титул ещё не закончена, это марафон, а не спринт
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не намерен сдаваться в борьбе за чемпионство после неудачного выступления в Монако, после которого он отстаёт от лидирующего в личном зачёте гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля на 25 очков.
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«Война ещё не закончена. Это марафон, а не спринт. Мы можем принять этот удар и двигаться дальше. Наша машина всё ещё является нашей гордостью, и она просто не была на том уровне (по конкурентоспособности), где должна была быть. В ближайшие недели будет проведён большой анализ ситуации», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
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