Хэмилтон: Битва за титул ещё не закончена, это марафон, а не спринт

«Война ещё не закончена. Это марафон, а не спринт. Мы можем принять этот удар и двигаться дальше. Наша машина всё ещё является нашей гордостью, и она просто не была на том уровне (по конкурентоспособности), где должна была быть. В ближайшие недели будет проведён большой анализ ситуации», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.