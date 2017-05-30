Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/formula1/29913617/
30 мая 2017, 10:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хэмилтон: Битва за титул ещё не закончена, это марафон, а не спринт

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон не намерен сдаваться в борьбе за чемпионство после неудачного выступления в Монако, после которого он отстаёт от лидирующего в личном зачёте гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля на 25 очков.

Пилот Мерседеса <span class=error>Льюис</span> Хэмилтон не намерен сдаваться в борьбе за <span class=error>чемпионство</span> после неудачного выступления в Монако после которого он отстаёт от лидирующего в личном зачёте гонщика <span class=error>Феррари</span> Себастьяна <span class=error>Феттеля</span> на 25 очков. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Война ещё не закончена. Это марафон, а не спринт. Мы можем принять этот удар и двигаться дальше. Наша машина всё ещё является нашей гордостью, и она просто не была на том уровне (по конкурентоспособности), где должна была быть. В ближайшие недели будет проведён большой анализ ситуации», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Формулы-1

Еще 7 новостей  Все новости
7 мая

Модель и косплеер. Одна из самых горячих девушек Канады

Роналду за 4,5 часа работы с компанией из Саудовской Аравии заплатили баснословную сумму

«Спартак» оштрафован за скандальный баннер про «Зенит». Фото