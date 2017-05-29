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На Гран-при Монако команда «Феррари» оформила победный дубль и вышла в лидеры в Кубке конструкторов.

«Они заслужили победу, у них была самая быстрая машина. Мне нравится статус аутсайдера, потому что людям хочется видеть победу аутсайдера. На самом деле я думаю, мы были в этом статусе с начала сезона. Мы постоянно выпадали из рабочего окна покрышек, никогда не было такого, чтобы на протяжении всего уик-энда оба наших пилота стабильно попадали в него.

Так что да, мы аутсайдеры и должны догонять. Такова новая реальность в настоящий момент, — цитирует Вольфа Reuters.