Вольф: Теперь «Мерседес» — аутсайдер и должен догонять «Феррари»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что гонка в Монако красноречиво дала понять, что его команда более не является фаворитом в чемпионате Формулы-1.
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«Они заслужили победу, у них была самая быстрая машина. Мне нравится статус аутсайдера, потому что людям хочется видеть победу аутсайдера. На самом деле я думаю, мы были в этом статусе с начала сезона. Мы постоянно выпадали из рабочего окна покрышек, никогда не было такого, чтобы на протяжении всего
Так что да, мы аутсайдеры и должны догонять. Такова новая реальность в настоящий момент, — цитирует Вольфа Reuters.
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