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29 мая 2017, 11:57 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Вольф: Теперь «Мерседес» — аутсайдер и должен догонять «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что гонка в Монако красноречиво дала понять, что его команда более не является фаворитом в чемпионате Формулы-1.

Руководитель Мерседеса <span class=error>Тото</span> <span class=error>Вольф</span> считает что гонка в Монако красноречиво дала понять что его команда более не является фаворитом в чемпионате Формулы-1. Увеличить
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На Гран-при Монако команда «Феррари» оформила победный дубль и вышла в лидеры в Кубке конструкторов.

«Они заслужили победу, у них была самая быстрая машина. Мне нравится статус аутсайдера, потому что людям хочется видеть победу аутсайдера. На самом деле я думаю, мы были в этом статусе с начала сезона. Мы постоянно выпадали из рабочего окна покрышек, никогда не было такого, чтобы на протяжении всего уик-энда оба наших пилота стабильно попадали в него.

Так что да, мы аутсайдеры и должны догонять. Такова новая реальность в настоящий момент, — цитирует Вольфа Reuters.
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