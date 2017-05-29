Перес рассказал о причинах столкновения с Квятом на Гран-при Монако

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«Обидно уезжать из Монако без очков. Гонка была испорчена уже на первом круге, когда произошел контакт с Сайнсом, который привел к повреждению переднего антикрыла. Пришлось делать ранний пит-стоп, после чего я оказался в трафике.

Автомобиль был быстрым, но обгонять в Монако всегда сложно. После появления на трассе машины безопасности пелотон собрался вместе: я ехал на свежих шинах, в то время как остальные испытывали проблемы с резиной.

В Монако невозможно обгонять, не рискуя. В случае с Квятом я не был более агрессивным, чем в эпизодах с Палмером, Вандорном и Строллом, но Даниил не оставил мне достаточно места, в результате чего мы столкнулись.

Контакт не был сильным, но этого оказалось достаточно, чтобы испортить и его гонку, и мою. Несмотря на то, что мне не удалось заработать очков, я горжусь собой, потому что сделал все возможное, — цитирует Переса Autosport.

Стюарды постановили, что Перес несет основную ответственность за аварию. Серхио получил 10-секундный штраф и два штрафных балла.