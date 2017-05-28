Феттель во второй раз побеждает в Монако. Кими проиграл на пит-стопах
Себастьян Феттель одержал третью победу подряд, переиграв напарника с помощью более удачной тактики. Даниил Квят попал в аварию и сошёл.
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Старт: Кими остаётся впереди
За девять лет Райкконен не забыл как стартовать с
Первая пятёрка сразу начала растягиваться по трассе. Ещё до момента активации DRS Боттас отстал от двух «Феррари» на пару секунд. Гонщики «Ред Булл» уступали ещё по секунде, в то время как позади них плотную группу, сражавшуюся за шестое место, возглавил Карлос Сайнс — за испанцем расположились Грожан, Магнуссен и Хюлькенберг.
Даниил Квят стартовал неудачно и проиграл две позиции. Россиянин откатился на 11-е место, а на 12-й строчке после первого круга оказался Льюис Хэмилтон. Трёхкратный чемпион мира смог опередить лишь Стоффеля Вандорна и шёл в секунде с небольшим от Квята.
Первый сход «Халка»
Вплоть до 16-го круга пелотон шёл в своём ритме, а позиции не менялись, и вдруг на «Рено» Хюлькенберга возникли проблемы с трансмиссией. Сначала Даниил Квят передал по радио, что из болида немца капает масло, затем из задней части машины повалил дым. Нико припарковал автомобиль в «Портье» — это первый в сезоне сход Хюлькенберга.
Одновременно с этим проблемы возникли у Серхио Переса. «Чеко» пришлось заехать на ранний
Время круговых
В стане лидеров ситуация долгое время оставалась стабильной. Райкконен на пару секунд опережал Феттеля, Боттас шёл третьим в пяти секундах от лидера чемпионата. Ферстаппен и Риккардо никакой опасности для первой тройки не представляли и уверенно опережали занимавшего шестую строчку Сайнса.
Но после трети дистанции, когда лидеры начали догонять круговых, темп Райкконена начал постепенно падать. Отрыв от Феттеля сократился до секунды, а Боттас, в свою очередь, приблизился к Себу на пару секунд, хотя
Кими маячил в зеркалах заднего вида Баттона, который со старта замыкал пелотон, но, по мнению судей, был недостаточно близко, чтобы показывать британцу синие флаги.
Но стоило Райкконену проехать «Макларен», и отрыв от Себа снова достиг двух секунд. Тем не менее, остальные проходили круговых быстрее, а к моменту плановых
«Феррари» решает
Первой ласточкой на 31-м круге стал Ферстаппен, сменивший порядком изношенный «ультрасофт» на «суперсофт». «Ред Булл» за счёт раннего
На 33-м круге в боксы отправился Кими Райкконен. Феттель и Риккардо оставались на трассе заметно дольше, при этом оба по очереди начали штамповать рекордные круги. Риккардо совершил
Гонку в итоге возглавил Феттель, Райкконен откатился на второе место и проигрывал напарнику почти четыре секунды. На третью позицию прорвался Даниэль Риккардо, а Валттери Боттас — лучший из «Мерседесов» — шёл теперь только четвёртым. Одну позицию потерял и Макс Ферстаппен, который откатился на пятое место.
Феттель уверенно отправился к третьей победе в сезоне — чрезвычайно важной на фоне борьбы за титул с Хэмилтоном, а темп Райкконена упал на несколько десятых и уже через несколько кругов финн проигрывал напарнику восемь секунд. Льюис же держался на трассе дольше всех и за счёт агрессивной тактики поднялся на седьмую позицию, позади Сайнса, но впереди Грожана с Квятом.
Сход с переворотом
На финальном отрезке внезапно активизировались гонщики «Ред Булл» — на «суперсофте» RB13 оказалась заметно быстрее. Макс Ферстаппен вплотную приблизился к Боттасу, а Даниэль Риккардо начал подтягиваться к Райкконену. Но их погоня оборвалась сэйфти-каром: «Заубер» Паскаля Верляйна перевернулся в «Портье».
Верляйн входил в поворот бок о бок с Баттоном, но места двум болидам не хватило. «Заубер» и «Макларен» соприкоснулись колёсами, и Верляйна в итоге бросило на барьеры, а Баттон со свёрнутой подвеской припарковался на выезде из тоннеля. Для Паскаля, который совсем недавно восстановился после травмы, полученной в Гонке чемпионов, инцидент произошёл без последствий — гонщик по радио передал, что остался невредим.
На протяжении нескольких кругов команда спасателей разворачивала машину, чтобы гонщик из смог из неё выбраться. Выехавшим
Рестарт в красных тонах
Машина безопасности свернула на
Позади них не удержался на непрогретых шинах Стоффель Вандорн. Бельгиец промахнулся мимо апекса в «Сент Дево» и уткнулся носовым обтекателем в отбойник. Вандорн почти всю дистанцию шёл на десятой позиции или неподалёку от неё и мог принести команде первые в сезоне очки, но в итоге
Драмы на этом, к сожалению, не закончились. За шесть кругов до финиша Серхио Перес снова попытался пройти Даниила Квята, но в «Расскасс» «Торо Россо» и «Форс Индия» не поместились. Квят проехал ещё несколько поворотов и остановился в «Казино». «Чеко» в третий раз поехал в боксы и продолжил гонку, но уже без всяких шансов на очки.
Хороший день Феттеля
На последних кругах почти везде в первой десятке шла борьба за позицию и лишь Себастьян Феттель без
В сражении за четвёртое место Валттери Боттас сдержал накатывавшего Макса Ферстаппена, а Карлос Сайнс благополучно отбился от Льюиса Хэмилтона и принёс «Торо Россо» восемь очков за шестую позицию — это лучший финиш команды из Фаэнцы в этом сезоне. Замкнули десятку сильнейших Ромен Грожан, Фелипе Масса и Кевин Магнуссен.
В общем зачёте Себастьян Феттель укрепил своё преимущество и оторвался от Льюиса Хэмилтона на 25 очков. Валттери Боттас занимает третье место, но уступает лидеру уже более пятидесяти баллов, зато Кими Райкконен теперь всего в восьми баллах от соотечественника. На пятом и шестом местах
В Кубке конструкторов «Феррари» выходит вперёд и опережает «Мерседес» на 17 очков. Идущий третьим «Ред Булл» уступает «Скудерии» уже 99 баллов. Далее расположились «Форс Индия» и «Торо Россо».
Следующий этап —
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