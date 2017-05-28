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28 мая 2017, 16:57 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Гонщик «Феррари» Феттель выиграл Гран-при Монако, Квят сошел

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Немецкий пилот команды «Феррари» чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Себастьян Феттель стал победителем гонки Гран- при Монако.

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Второе место занял его партнер по команде финн Кими Райкконен, третьим стал австралийский пилот «Ред Булл» Даниэль Риккьярдо.

Феттель принес «Феррари» первую победу в Монако за 16 лет.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят не смог завершить гонку: за шесть кругов до финиша мексиканский гонщик «Форс Индии» Серхио Перес столкнулся с болидом россиянина при попытке обгона в 18-м повороте. Партнер Квята по команде испанец Карлос Сайнс-младший занял шестое место.

Следующий этап пройдет в Канаде с 9 по 11 июня.
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