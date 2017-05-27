Квят: Квалификация Гран-при Монако сложилась не так плохо, не нужно опускать голову
МОСКВА, 27 мая —
Квалификация шестого этапа чемпионата «Формулы-1"-2017 Р-Спорт. Гран-при Монако сложилась не так уж плохо, не нужно опускать голову, заявил российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят.
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В субботу Квят выбыл после второго сегмента квалификации и стал 11-м. Россиянина лишили шансов на попадание в третий сегмент желтые флаги, появившиеся под занавес второй части квалификации.
Тем не менее, в воскресной гонке Квят стартует 9-м. Ставший 9-м пилот «Макларена» Дженсон Баттон получил штраф в 15 позиций, а напарник британца бельгиец Стоффель Вандорн потеряет три позиции
«Мне не повезло с аварией во время финала второго сегмента квалификации, это очень расстраивает. Мы выглядели очень многообещающе весь
«Нет никакого смысла расстраиваться, нам просто нужно не опускать голову и упорно работать сегодня вечером, чтобы хорошо подготовиться к гонке. Завтра мы будем стараться идти вперед и, надеюсь, бороться за хорошие очки. Здесь в Монако все может быть», — заявил Квят.
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