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27 мая 2017, 22:42 | Авто/мото: Формула-1 | Р-Спорт

Квят: Квалификация Гран-при Монако сложилась не так плохо, не нужно опускать голову

МОСКВА, 27 мая — Р-Спорт. Квалификация шестого этапа чемпионата «Формулы-1"-2017 Гран-при Монако сложилась не так уж плохо, не нужно опускать голову, заявил российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят.

Квалификация шестого этапа чемпионата Формулы-1'-2017 <nobr>Гран-при </nobr>Монако сложилась не так уж плохо не нужно опускать голову заявил российский пилот команды <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span>. Увеличить
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В субботу Квят выбыл после второго сегмента квалификации и стал 11-м. Россиянина лишили шансов на попадание в третий сегмент желтые флаги, появившиеся под занавес второй части квалификации.

Тем не менее, в воскресной гонке Квят стартует 9-м. Ставший 9-м пилот «Макларена» Дженсон Баттон получил штраф в 15 позиций, а напарник британца бельгиец Стоффель Вандорн потеряет три позиции из-за наказания за столкновение с Фелипе Массой на Гран-при Испании.

«Мне не повезло с аварией во время финала второго сегмента квалификации, это очень расстраивает. Мы выглядели очень многообещающе весь уик-энд, так что было позорно пропустить третий сегмент. Думаю, мы могли бы пройти, если бы не желтые флаги. Однако я начну завтрашнюю гонку с 9 места, поэтому шансы на финиш в очках стали выше. Я знаю, что это совсем другая трасса, но в Барселоне я занял (в квалификации) последнее место, а финишировал в первой десятке, так что мы не в такой уж плохой ситуации», — сказал Квят, которого цитирует официальный сайт «Торо Россо».

«Нет никакого смысла расстраиваться, нам просто нужно не опускать голову и упорно работать сегодня вечером, чтобы хорошо подготовиться к гонке. Завтра мы будем стараться идти вперед и, надеюсь, бороться за хорошие очки. Здесь в Монако все может быть», — заявил Квят.
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