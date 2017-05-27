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27 мая 2017, 18:38 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: Если бы не жёлтые флаги, мог бы быть и выше

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации Гран-при Монако, в ходе которой ему удалось показать 11-е время.

«Мне очень не повезло с аварией в конце второго сегмента, это было очень разочаровывающим моментом. На протяжении уик-энда всё было здорово, потому жаль, что мне не удалось квалифицироваться в финальный сегмент. Я думаю, что мог бы быть выше, если бы не жёлтые флаги.

Как бы то ни было, завтра я стартую с девятого места из-за штрафа других пилотов. В Барселоне я начинал гонку с 20-й позиции, а завершил её в топ-10, так что тут всё очень неплохо. Нет смысла расстраиваться, нам нужно продолжать работать, засучив рукава.

Мы с нетерпением ждём завтрашнего старта и надеюсь, что мне удастся бороться за очки. В Монако может произойти всё, что угодно, — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».
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