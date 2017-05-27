Квят: Если бы не жёлтые флаги, мог бы быть и выше
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят прокомментировал итоги квалификации
Гран-при Монако, в ходе которой ему удалось показать 11-е время.
«Мне очень не повезло с аварией в конце второго сегмента, это было очень разочаровывающим моментом. На протяжении
Как бы то ни было, завтра я стартую с девятого места
Мы с нетерпением ждём завтрашнего старта и надеюсь, что мне удастся бороться за очки. В Монако может произойти всё, что угодно, — приводит слова россиянина официальный сайт «Торо Россо».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter