Стартовая решётка: «Феррари» на первом ряду в Монако, Квят стартует девятым
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Гран-при Монако «Феррари» вновь оккупировала первый ряд стартовой решётки, но Боттас совсем рядом. Повторит ли финн свой сочинский фокус?
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Кими Райкконен одержал неожиданную победу в квалификации
Сможет ли «Мерседес» контратаковать или главным соперником «Феррари» станет «Ред Булл»? Стартовая решётка
Пять претендентов
Уже на первых свободных заездах стало ясно, что в Монако «Феррари» чувствует себя гораздо лучше, чем «Мерседес». Прибавить «Серебряным стрелам» так и не удалось, и «Скудерия» фактически без борьбы взяла весь первый ряд. При этом, впервые в сезоне Кими Райкконен оказался быстрее Себастьяна Феттеля — двух чемпионов мире в итоговых протоколах разделили всего четыре сотых секунды, которые немец потерял
«Поул-позиция — очевидно лучшее место для старта в гонке, но она ничего не гарантирует, — флегматично прокомментировал свой успех Райкконен. — Весь
В финале квалификации против пары «Феррари» выступал только Валттери Боттас — Льюис Хэмилтон весь день испытывал проблемы и выбыл уже во втором сегменте. Финн на протяжении всего
В «Ред Булл» после многообещающей пятницы надеялись сражаться за
Сейчас очевидным фаворитом гонки выглядит «Феррари», однако стоит Боттасу или
Шанс «Торо Россо»
Вместе со старшими товарищами из «Ред Булл» в
Между гонщиками «Торо Россо» стартуют Серхио Перес и Ромен Грожан. На дистанции оба могут оказаться быстрее Сайнса с Квятом, а обогнать их будет ещё труднее. «Рено»
Позади Квята также стартует пара сильных пилотов. Десятым в бой уйдёт Нико Хюлькенберг, заявивший в начале
Льюис Хэмилтон — самый успешный гонщик
Правда, в своей финальной попытке Хэмилтон шёл с улучшением собственного графика и потенциально мог пробиться в Q3, но круг пришлось бросить
«Мой
За счёт штрафа Баттону Хэмилтон будет стартовать с 13-го места. Сам Дженсон год назад пробился с неё на девятое место, а Фелипе Масса в 2014-м смог прорваться с 16-й позиции на старте на шестую. Так что шансы на очки у Льюиса есть, но эта неудача наверняка повредит его борьбе за титул.
Фелипе Масса, Дженсон Баттон и группа новичков
«Уильямс» в последние годы в Монако смотрится откровенно слабо. Сегодня британская дружина не смогла подняться выше 15-й позиции. Фелипе Масса дежурно прошёл во второй сегмент, но опередить там хоть
На восьмой линии стартового поля расположились Эстебан Окон и Джолион Палмер. Для французского дебютанта это первый
Лэнс Стролл после своей аварии в четверг, когда он разбил подвеску и антикрыло в «Массне», квалифицировался 17-м. Канадец опередил лишь пару «Зауберов», внутри которой Паскаль Верляйн побеждает Маркуса Эрикссона уже в четвёртый раз в четырёх совместных квалификациях.
Замкнёт пелотон на стартовой решётке Дженсон Баттон.
«Было довольно весело. Шины совсем другие, пилотировать было приятно, — отметил Дженс. — Квалификация прошла отлично, хотя, как я говорил, многому надо было научиться. Так что, я думаю, гонка тоже пройдёт неплохо».
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