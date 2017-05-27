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Райкконен проехал лучший круг со временем 1 минута 12,178 секунды. Последний раз финский гонщик выигрывал в квалификации восемь лет назад — на Гран-при Франции в 2008 году. С тех пор прошло 129 гонок. Это новый рекорд «Формулы-1» по числу этапов, прошедших между победами одного гонщика в квалификации.

Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третьим стал еще один финн из команды «Мерседес» Валттери Боттас. Трехкратный чемпион мира и прошлогодний победитель Гран-при Монако британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») финишировал с 14-м временем.

Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-е время. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал шестым. Британский гонщик «Макларена» Дженсон Баттон, который заменил в составе команды испанца Фернандо Алонсо, оштрафован на 15 позиций на стартовой решетке гонки за замену нескольких элементов силовой установки. Таким образом, Баттон, который занял девятое место в квалификации, будет стартовать в гонке с последней позиции.