Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Хэмилтон — 14-й
МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Кими Райкконен показал лучший результат в квалификации
Гран-при Монако.
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Райкконен проехал лучший круг со временем 1 минута 12,178 секунды. Последний раз финский гонщик выигрывал в квалификации восемь лет назад — на
Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третьим стал еще один финн из команды «Мерседес» Валттери Боттас. Трехкратный чемпион мира и прошлогодний победитель
Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-е время. Его партнер по команде испанец Карлос
Гонка
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