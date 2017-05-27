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27 мая 2017, 16:37 | Авто/мото: Формула-1 | ТАСС

Райкконен выиграл квалификацию Гран-при Монако, Хэмилтон — 14-й

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» «Феррари» Кими Райкконен показал лучший результат в квалификации Гран-при Монако.

Второе место занял немецкий пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> третьим стал еще один финн из команды Мерседес <span class=error>Валттери</span> <span class=error>Боттас</span>. Увеличить
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Райкконен проехал лучший круг со временем 1 минута 12,178 секунды. Последний раз финский гонщик выигрывал в квалификации восемь лет назад — на Гран-при Франции в 2008 году. С тех пор прошло 129 гонок. Это новый рекорд «Формулы-1» по числу этапов, прошедших между победами одного гонщика в квалификации.

Второе место занял немецкий пилот «Феррари» Себастьян Феттель, третьим стал еще один финн из команды «Мерседес» Валттери Боттас. Трехкратный чемпион мира и прошлогодний победитель Гран-при Монако британец Льюис Хэмилтон («Мерседес») финишировал с 14-м временем.

Российский гонщик команды «Торо Россо» Даниил Квят показал 11-е время. Его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший стал шестым. Британский гонщик «Макларена» Дженсон Баттон, который заменил в составе команды испанца Фернандо Алонсо, оштрафован на 15 позиций на стартовой решетке гонки за замену нескольких элементов силовой установки. Таким образом, Баттон, который занял девятое место в квалификации, будет стартовать в гонке с последней позиции.

Гонка Гран-при Монако пройдет в воскресенье. Начало в 15:00 мск.
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