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27 мая 2017, 13:25 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Феттель — лучший на третьей практике Гран-при Монако, Квят — восьмой

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель показал лучшее время на третьей тренировке Гран-при Монако.

Пилот <span class=error>Феррари</span> Себастьян <span class=error>Феттель</span> показал лучшее время на третьей тренировке <nobr>Гран-при </nobr>Монако. Увеличить
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Вторым стал его напарник Кими Райкконен. Третье место занял пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Российский гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал седьмое время.

Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка.

1. Себастьян Феттель («Феррари») — 1.12,395
2. Кими Райкконен («Феррари») +0,345
3. Валттери Боттас («Мерседес») +0,435
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,545
5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,835
6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,997
7. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,005
8. Даниил Квят («Торо Россо») +1,168
9. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,201
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +1,410
11. Серхио Перес («Форс Индия») +1,541
12. Дженсон Баттон («Макларен») +1,581
13. Эстебан Окон («Форс Индия») +1,677
14. Фелипе Масса («Уильямс) +1,677
15. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,888
16. Ромен Грожан («Хаас») +2,152
17. Лэнс Стролл («Уильямс») +2,280
18. Джолион Палмер («Рено») +2,769
19. Паскаль Верляйн («Заубер») +2,896
20. Маркус Эрикссон («Заубер») +3,468.
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Новости Формулы-1

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