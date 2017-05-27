Баттон оштрафован на 15 мест на старте Гран-при Монако
Пилот «Макларена» Дженсон Баттон будет оштрафован на 15 мест на стартовой решётке
Гран-при Монако.
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После тренировочных сессий в четверг на его силовой установке обнаружились проблемы с блоком
Баттон выступает в качестве замены Фернандо Алонсо на его болиде, на котором новые установленные детали стали уже пятыми за сезон. Без штрафа можно использовать лишь четыре детали каждого вида.
«Это ужасно и для него, и для “Макларена”. Мы такого совсем не ждали», — цитирует гоночного директора команды Эрика Булье Sky Sports.
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