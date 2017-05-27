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27 мая 2017, 13:12 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Баттон оштрафован на 15 мест на старте Гран-при Монако

Пилот «Макларена» Дженсон Баттон будет оштрафован на 15 мест на стартовой решётке Гран-при Монако.

Пилот <span class=error>Макларена</span> <span class=error>Дженсон</span> <span class=error>Баттон</span> будет оштрафован на 15 мест на стартовой решётке <nobr>Гран-при </nobr>Монако. Увеличить
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После тренировочных сессий в четверг на его силовой установке обнаружились проблемы с блоком MGU-H и турбиной.

Баттон выступает в качестве замены Фернандо Алонсо на его болиде, на котором новые установленные детали стали уже пятыми за сезон. Без штрафа можно использовать лишь четыре детали каждого вида.

«Это ужасно и для него, и для “Макларена”. Мы такого совсем не ждали», — цитирует гоночного директора команды Эрика Булье Sky Sports.
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