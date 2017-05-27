«Форс Индия»: Тройное Т-крыло не будет использовано на других трассах

«Для нас тройная планка в Монако — весьма специфическая вещь. Может быть, у нас будет вариант такого крыла в Сингапуре или Венгрии, но на других трассах будет его урезанная версия. Эффективность работы на каждой трассе диктует, что именно вам ставить на машину», — приводит слова Грина Autosport.

К этапу в Монако многие команды представили специальные аэродинамические новинки.