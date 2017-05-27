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27 мая 2017, 12:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

«Форс Индия»: Тройное Т-крыло не будет использовано на других трассах

Технический директор «Форс Индия» Энди Грин заявил, что тройное Т-крыло, которое команда привезла на Гран-при Монако, является исключением и на большинстве остальных трасс не появится.

«Для нас тройная планка в Монако — весьма специфическая вещь. Может быть, у нас будет вариант такого крыла в Сингапуре или Венгрии, но на других трассах будет его урезанная версия. Эффективность работы на каждой трассе диктует, что именно вам ставить на машину», — приводит слова Грина Autosport.

К этапу в Монако многие команды представили специальные аэродинамические новинки.
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