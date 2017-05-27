Хорнер: Риккардо и Ферстаппен будут в «Ред Булл» в 2018 году

«У них нет никаких опций. У обоих прямые и понятные контракты. Я нисколько не сомневаюсь, что и Макс, и Даниэль будут сидеть за рулём RB14 в следующем году», — приводит слова Хорнера Reuters.

В конце сезона истекут контракты пилотов «Феррари» и Валттери Боттаса в «Мерседесе», и Риккардо с Ферстаппеном упоминаются как возможные кандидаты на эти места.