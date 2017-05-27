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https://sport.mail.ru/news/formula1/29887471/
27 мая 2017, 11:21 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Хорнер: Риккардо и Ферстаппен будут в «Ред Булл» в 2018 году

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заверил, что в контрактах Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо нет опций о досрочном расторжении и оба пилота точно останутся в составе команды на следующий сезон.

«У них нет никаких опций. У обоих прямые и понятные контракты. Я нисколько не сомневаюсь, что и Макс, и Даниэль будут сидеть за рулём RB14 в следующем году», — приводит слова Хорнера Reuters.

В конце сезона истекут контракты пилотов «Феррари» и Валттери Боттаса в «Мерседесе», и Риккардо с Ферстаппеном упоминаются как возможные кандидаты на эти места.
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