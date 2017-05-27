Хорнер: Риккардо и Ферстаппен будут в «Ред Булл» в 2018 году
Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заверил, что в контрактах Макса Ферстаппена и Даниэля Риккардо нет опций о досрочном расторжении и оба пилота точно останутся в составе команды на следующий сезон.
«У них нет никаких опций. У обоих прямые и понятные контракты. Я нисколько не сомневаюсь, что и Макс, и Даниэль будут сидеть за рулём RB14 в следующем году», — приводит слова Хорнера Reuters.
В конце сезона истекут контракты пилотов «Феррари» и Валттери Боттаса в «Мерседесе», и Риккардо с Ферстаппеном упоминаются как возможные кандидаты на эти места.
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