Росберг: Карьера гонщика для меня закрыта — я сделал всё, что хотел
Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг заверил, что
по-прежнему не жалеет об окончании карьеры.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Росберг ушёл из чемпионата, завоевав титул в 2016 году.
«Я выполнил всё, что хотел. Эта страница закрыта для меня. Это было идеальное окончание идеальной карьеры.
Наблюдать за Ф-1 в этом году весело — она в своей лучшей форме. Хотя и прошло 12 лет с тех пор, как я в последний раз смотрел её по телевизору. Смотреть со стороны интересно: происходит много всего, и никогда не знаешь, кто победит, — цитирует Росберга BBC.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter