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Росберг ушёл из чемпионата, завоевав титул в 2016 году.

«Я выполнил всё, что хотел. Эта страница закрыта для меня. Это было идеальное окончание идеальной карьеры.

Наблюдать за Ф-1 в этом году весело — она в своей лучшей форме. Хотя и прошло 12 лет с тех пор, как я в последний раз смотрел её по телевизору. Смотреть со стороны интересно: происходит много всего, и никогда не знаешь, кто победит, — цитирует Росберга BBC.