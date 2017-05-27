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27 мая 2017, 9:51 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Росберг: Карьера гонщика для меня закрыта — я сделал всё, что хотел

Действующий чемпион Формулы-1 Нико Росберг заверил, что по-прежнему не жалеет об окончании карьеры.

Действующий чемпион Формулы-1 <span class=error>Нико</span> <span class=error>Росберг</span> заверил что <nobr>по-прежнему</nobr> не жалеет об окончании карьеры. Увеличить
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Росберг ушёл из чемпионата, завоевав титул в 2016 году.

«Я выполнил всё, что хотел. Эта страница закрыта для меня. Это было идеальное окончание идеальной карьеры.

Наблюдать за Ф-1 в этом году весело — она в своей лучшей форме. Хотя и прошло 12 лет с тех пор, как я в последний раз смотрел её по телевизору. Смотреть со стороны интересно: происходит много всего, и никогда не знаешь, кто победит, — цитирует Росберга BBC.
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