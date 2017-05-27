Тото Вольф: В лице Боттаса мы нашли идеальную замену Росбергу
Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что доволен кандидатурой Валттери Боттаса в команде.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Росберг играл фундаментальную роль в развитии нашего автомобиля. Он мыслил будто инженер. Но в лице Боттаса мы нашли идеальную замену, в команде совершенно поменялась динамика. С Льюисом и Нико нам пришлось через многое пройти, начиная дружбой и заканчивая враждебностью. Но у Валттери с Хэмилтоном нет никаких трений, они уважают друг друга и желают успеха. Думаю, что Льюис стал командным игроком, — цитирует слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter