Тото Вольф: В лице Боттаса мы нашли идеальную замену Росбергу

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Росберг играл фундаментальную роль в развитии нашего автомобиля. Он мыслил будто инженер. Но в лице Боттаса мы нашли идеальную замену, в команде совершенно поменялась динамика. С Льюисом и Нико нам пришлось через многое пройти, начиная дружбой и заканчивая враждебностью. Но у Валттери с Хэмилтоном нет никаких трений, они уважают друг друга и желают успеха. Думаю, что Льюис стал командным игроком, — цитирует слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.