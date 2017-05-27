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27 мая 2017, 8:33 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Тото Вольф: В лице Боттаса мы нашли идеальную замену Росбергу

Глава «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что доволен кандидатурой Валттери Боттаса в команде.

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«Росберг играл фундаментальную роль в развитии нашего автомобиля. Он мыслил будто инженер. Но в лице Боттаса мы нашли идеальную замену, в команде совершенно поменялась динамика. С Льюисом и Нико нам пришлось через многое пройти, начиная дружбой и заканчивая враждебностью. Но у Валттери с Хэмилтоном нет никаких трений, они уважают друг друга и желают успеха. Думаю, что Льюис стал командным игроком, — цитирует слова Вольфа La Gazzetta dello Sport.
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