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26 мая 2017, 16:45 | Авто/мото: Формула-1 | PROСПОРТ - Казахстан

Себастьян Феттель: Наши старты исторически были очень хорошими

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель прокомментировал изменения в стартовой решетке.

«Мы опробовали много вещей, и иногда вы чувствуете улучшение, иногда — нет. Что бы мы ни пробовали, у нас были приличные старты. Я считаю, что наши старты исторически были очень хорошими. В этом году вы можете забыть об истории, так как это совершенно новый подход, но нам все же удалось добиться хороших стартов. Я думаю, мы добились прогресса. Очевидно, что нам есть над чем поработать, но в последней гонке мне удался очень хороший старт. Несколько раз у меня случались блокировки на прямой, и это не очень здорово, но мы добились прогресса и можем улучшиться еще, — цитирует Феттеля Motorsport.
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