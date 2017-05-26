Себастьян Феттель: Наши старты исторически были очень хорошими

«Мы опробовали много вещей, и иногда вы чувствуете улучшение, иногда — нет. Что бы мы ни пробовали, у нас были приличные старты. Я считаю, что наши старты исторически были очень хорошими. В этом году вы можете забыть об истории, так как это совершенно новый подход, но нам все же удалось добиться хороших стартов. Я думаю, мы добились прогресса. Очевидно, что нам есть над чем поработать, но в последней гонке мне удался очень хороший старт. Несколько раз у меня случались блокировки на прямой, и это не очень здорово, но мы добились прогресса и можем улучшиться еще, — цитирует Феттеля Motorsport.