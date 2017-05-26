Квят: «Торо Россо» не нужно пытаться стать героями в Монако
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что его команде не стоит пытаться прыгнуть выше головы в Монако после показанных на второй тренировке результатов.
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Видимо, что-то случилось...
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По итогам второй практики Квят стал четвёртым, а его напарник Карлос
«Я не думаю, что мы должны пытаться стать героями в Монако или
У нашей машины хороший потенциал. Каждый раз, когда мы выходим на нужное рабочее окно, болид очень конкурентоспособен, — цитирует Квята ESPN.
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