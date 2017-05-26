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26 мая 2017, 14:54 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Квят: «Торо Россо» не нужно пытаться стать героями в Монако

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят считает, что его команде не стоит пытаться прыгнуть выше головы в Монако после показанных на второй тренировке результатов.

Пилот <span class=error>Торо</span> <span class=error>Россо</span> Даниил <span class=error>Квят</span> считает что его команде не стоит пытаться прыгнуть выше головы в Монако после показанных на второй тренировке результатов. Увеличить
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По итогам второй практики Квят стал четвёртым, а его напарник Карлос Сайнс-младший — пятым.

«Я не думаю, что мы должны пытаться стать героями в Монако или что-то вроде того, нужно просто попытаться сохранить эту зону комфорта… Нам нужно следить за тем, что мы можем улучшить, потому что все будут стараться добиться прогресса. Мы оказались впереди по итогам пятничных тренировок. Но у «Мерседеса» явно были проблемы. И я уверен, что они найдут их решение к субботе.

У нашей машины хороший потенциал. Каждый раз, когда мы выходим на нужное рабочее окно, болид очень конкурентоспособен, — цитирует Квята ESPN.
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