Маркьонне: Феттель может оставаться в «Феррари» так долго, как пожелает
Президент «Феррари» Серджио Маркьонне сказал, что Себастьян Феттель может оставаться в «Скудерии» так долго, как сам того пожелает.
По мнению босса «Феррари», итальянская команда выполнила своё обещание, предоставив немцу машину, позволяющую бороться за победы, и теперь решение за гонщиком.
«Если он будет доволен болидом, а ему нравится наша машина, то он может оставаться так долго, как захочет.
Переговоры, которые мы проводили в прошлом году, были очень нервными, потому что болид был недостаточно конкурентоспособен. Так что мы пытаемся дать ему такую машину, какую он хочет, и тогда выбор будет за ним. Мы мечтали стать лидерами в чемпионате, и сейчас мы ими являемся, — цитирует Маркьонне F1i.
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