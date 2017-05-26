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26 мая 2017, 13:07 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Маркьонне: Феттель может оставаться в «Феррари» так долго, как пожелает

Президент «Феррари» Серджио Маркьонне сказал, что Себастьян Феттель может оставаться в «Скудерии» так долго, как сам того пожелает.

По мнению босса «Феррари», итальянская команда выполнила своё обещание, предоставив немцу машину, позволяющую бороться за победы, и теперь решение за гонщиком.

«Если он будет доволен болидом, а ему нравится наша машина, то он может оставаться так долго, как захочет.

Переговоры, которые мы проводили в прошлом году, были очень нервными, потому что болид был недостаточно конкурентоспособен. Так что мы пытаемся дать ему такую машину, какую он хочет, и тогда выбор будет за ним. Мы мечтали стать лидерами в чемпионате, и сейчас мы ими являемся, — цитирует Маркьонне F1i.
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