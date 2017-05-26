Возможность внедрения системы защиты «щит» в 2018 году вызывает вопросы

На 26 мая запланирована встреча представителей команд и ФИА, на которой будет обсуждаться возможность реализации данного проекта в 2018 году.

«Мы видели некоторые предварительные модели. Мы оценивали возможность их внедрения в следующем году. Есть много вопросов. Нам предстоит проделать огромную работу в те сроки, которые были нам отведены. Поэтому нам нужно принять разумные решения.

Надеюсь, в пятницу мы обсудим это для того, чтобы получить ответы на все вопросы за то время, которое у нас есть, — рассказал технический директор «Форс Индия» Энди Грин, слова которого приводит F1Fanatic.