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26 мая 2017, 12:39 | Авто/мото: Формула-1 | Чемпионат.com

Возможность внедрения системы защиты «щит» в 2018 году вызывает вопросы

Возможность внедрения в 2018 году системы защиты кокпита под названием «щит», разработанной ФИА, вызывает у команд много вопросов.

На 26 мая запланирована встреча представителей команд и ФИА, на которой будет обсуждаться возможность реализации данного проекта в 2018 году.

«Мы видели некоторые предварительные модели. Мы оценивали возможность их внедрения в следующем году. Есть много вопросов. Нам предстоит проделать огромную работу в те сроки, которые были нам отведены. Поэтому нам нужно принять разумные решения.

Надеюсь, в пятницу мы обсудим это для того, чтобы получить ответы на все вопросы за то время, которое у нас есть, — рассказал технический директор «Форс Индия» Энди Грин, слова которого приводит F1Fanatic.
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